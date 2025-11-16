Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 15:00

Þá förum við aldrei á HM

Arnar Gunnlaugsson
Arnar Gunnlaugsson Ljósmynd/Alex Nicodim
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið mætir því úkraínska í undankeppni HM í fótbolta klukkan 17 í dag. Íslenska liðinu nægir jafntefli í leiknum til að tryggja sér sæti í umspili þar sem sæti í lokamótinu er undir.

„Þetta er hættuleg staða ef við ætlum að vera aftarlega í 90 mínútur. Úkraínska liðið er of gott til þess að það gangi upp. Við verðum að reyna að skora.

Við höfum skorað mest ásamt Frakklandi, 13 mörk, í riðlinum og við getum skorað á öllum völlum á móti öllum liðum.

Við verðum að nýta styrkleika okkar en ekki vera barnalegir. Við verjum jafnteflið en viljum vinna,“ sagði Arnar um leikinn á blaðamannafundi í gær.

Varnarleikur íslenska liðsins hefur verið gagnrýndur eftir sigurinn á Aserbaídsjan, jafnvel þótt íslenska liðið hafi haldið hreinu.

„Ég hef alltaf áhyggjur. Það er eðli þjálfarans. Leikmönnum leið vel eftir fyrri og ætluðu að taka þetta með annarri í seinni. Það er erfitt. Þeir sköpuðu sér ekki hættuleg færi nema eftir okkar klaufagang. Við förum aldrei á HM með varnarleik eins og í seinni hálfleik,“ sagði Arnar.

