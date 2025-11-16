Brynjólfur Willumsson ræddi við mbl.is eftir leik Íslands og Úkraínu í kvöld. Íslenska liðið mátti þola tap, 2:0, í úrslitaleik við Úkraínu í undankeppni HM karla í fótbolta í Varsjá í kvöld.
„Bara svekkjandi sko. Eins og við spiluðum þetta og náðum að halda markinu hreinu í hálfleik og fáum síðan tækifæri í seinni hálfleik.
Svekkjandi þegar boltinn fer ekki inn og svo fáum við mark í andlitið,” voru fyrstu viðbrögð hans eftir leik.
Brynjólfur var nokkuð óvænt í byrjunarliði Íslands í kvöld.
„Ég er mjög þakklátur fyrir tækifærið og reyndi að nýta það. Ég hef eitt gott færi og það hefði verið gaman að skora. Frábært að spila svona leik, en úrslitin leiðinleg.
„Ég er alltaf klár, ég legg mig fram á æfingum og er alltaf tilbúinn að spila þegar kallið kemur. Ég var alveg tilbúinn í þetta og bara geggjað að fá að spila, en eins og ég sagði þá er þetta leiðinlegur endir á þessu.
Núna er maður búinn að fá smjörþefinn af þessu og langar að vera hluti af landsliðinu áfram, og vonandi einhverju stærra, þegar við förum á næsta stórmót.”
Brynjólfur fékk gott færi á 48. mínútu er hann fékk frían skalla í markteignum en hann skallaði í grasið og Anatoliy Trubin varði.
„Ég var að reyna að setja boltann í jörðina og láta hann spýtast í markið. Ég hefði kannski átt að reyna að ná honum í hitt hornið, svona eftir á að hyggja. Hann ver þetta ágætlega í markinu.”
Brynjólfur var spurður út í það hvernig andrúmsloftið hefði verið inni í búningsklefa íslenska liðsins að leik loknum.
„Það er bara pirringur og svekkelsi, svo er þetta bara upp með hausinn og halda áfram og reyna að fara á næsta stórmót.
Við þurfum að læra af þessu, það er eina sem við getum gert í þessu. Við erum svekktir í dag og svo er það bara áfram gakk, menn fara í sín lið og svo erum við klárir í næsta landsliðsverkefni.”
Hann var að lokum spurður hvernig hefði verið að spila úrslitaleik eins og í kvöld.
„Það var bara geggjað. Það var góð stemning á vellinum og manni leið bara vel. Auðvitað vorum við að verjast en við þurfum bara að taka því.
Mér fannst við flottir í fyrri hálfleiknum, það var jafnræði með liðunum og mikil stöðubarátta á vellinum.
Síðan fara þeir að herja aðeins á okkur, því þeir þurftu mark en ekki við. Við vorum bara að reyna að verja markið, svo bara einhvern veginn dettur hann fyrir þá.
Við hefðum líka getað skorað eitt. Gulli á frábæran skalla sem markvörður Úkraínu ver frábærlega, þannig þetta gat dottið báðu megin,“ sagði Brynjólfur Willumsson að lokum.