Úr Mosfellsbæ í Hafnarfjörð

Markvörðurinn Jökull Andrésson er genginn til liðs við FH í Bestu deild karla í fótbolta, en FH-ingar tilkynntu komu hans í kvöld.
Jökull semur út árið 2028 við Hafnfirðinga, en hann rifti samningi sínum við Aftureldingu í síðustu viku.
Jökull er 24 ára gamall og er uppalinn í Mosfellsbæ en fór ungur að árum til Reading í Englandi.
Hann sneri aftur til Aftureldingar árið 2024 og hjálpaði liðinu að komast upp í Bestu deildina.
Hann spilaði svo alla 27 leiki Aftureldingar í Bestu deildinni á liðnu tímabili.
Í fyrradag var það tilkynnt að Matthias Rosenorn sem lék í marki FH-inga á síðustu leiktíð yrði ekki áfram hjá félaginu.
Rosenorn lék alls 26 leiki FH í Bestu deildinni í sumar en hann kom fyrst til Íslands árið 2023 þegar hann gekk til liðs við Keflavík.
