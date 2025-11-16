Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 16.11.2025 | 21:15

Úr Mosfellsbæ í Hafnarfjörð

Jökull Andrésson.
Jökull Andrésson. mbl.is/Ólafur Árdal

Markvörðurinn Jökull Andrésson er genginn til liðs við FH í Bestu deild karla í fótbolta, en FH-ingar tilkynntu komu hans í kvöld.

Jökull semur út árið 2028 við Hafnfirðinga, en hann rifti samningi sínum við Aftureldingu í síðustu viku.

Jökull er 24 ára gamall og er uppalinn í Mosfellsbæ en fór ungur að árum til Reading í Englandi.

Hann sneri aftur til Aftureldingar árið 2024 og hjálpaði liðinu að komast upp í Bestu deildina.

Hann spilaði svo alla 27 leiki Aftureldingar í Bestu deildinni á liðnu tímabili.

Í fyrradag var það tilkynnt að Matthias Rosenorn sem lék í marki FH-inga á síðustu leiktíð yrði ekki áfram hjá félaginu. 

Rosenorn lék alls 26 leiki FH í Bestu deildinni í sumar en hann kom fyrst til Íslands árið 2023 þegar hann gekk til liðs við Keflavík.

mbl.is
