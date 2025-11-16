Valur kveður fimm leikmenn

Fanndís Friðriksdóttir, Arna Sif Ásgrímsdóttir, Jordyn Rhodes, Natasha Anasi Erlingsson og Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir eru allar á förum frá Val en þetta tilkynnti félagið í dag.
Arna Sif Ásgrímsdóttir er gengin aftur til liðs við uppeldisfélag sitt Þór/KA eins og mbl.is greindi frá á miðvikudag.
Natasha Anasi Erlingsson gekk í raðir nýliðanna í Grindavík/Njarðvík í upphafi nóvembermánaðar.
Þá kemur fram í tilkynningunni að Fanndís Friðriksdóttir, Guðrún Elísabet Björgvinsdóttir og Jordyn Rhodes munu ekki framlengja samninga sína við Val.
Elísa Viðarsdóttir er með samningstilboð frá Val og liggur nú undir feldi.
Þá kemur einnig fram í tilkynningunni að Valur hafi framlengt samninga við unga og efnilega leikmenn og þá hafa þær Sonja Björg Sigurðardóttir og Kimberley Dóra Hjálmarsdóttir gengið í raðir félagsins.
„Um leið og við þökkum þeim sem eru að kveðja og minnumst þeirra frábæru afreka er gott að minna sig á að framtíðin í Val er svo sannarlega björt og það verður spennandi að fylgjast með Valsliðinu á komandi árum. Við hvetjum allt Valsfólk til þess að fylkja sér að baki stelpunum og styðja þær áfram af krafti,“ segir í tilkynningu Vals.