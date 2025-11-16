Ísak Bergmann Jóhannesson var eðlilega svekktur þegar hann ræddi við mbl.is að leik loknum í kvöld.
Ísland tapaði 2:0, í úrslitaleik við Úkraínu í undankeppni HM karla 2026 í fótbolta í Varsjá í kvöld.
„Ég hef aldrei verið svona svekktur því að leikplanið okkar gekk upp, við fáum okkar færi. Markvörðurinn þeirra ver tvisvar fáránlega vel, ef við hefðum komist í 1:0, þá hefði þetta gengið fullkomlega upp. En þetta er ógeðslega svekkjandi og mér líður bara ekki vel.“
Það gekk vel í 83 mínútur. Hvað vantaði til að ná að halda út leikinn?
„Heppni. Þeir fá eitthvað ógeðslegt mark úr horni og svo sjálfsmark. Það skipti svo sem ekki öllu þarna í lokin. Hefðum við bara haft smá heppni með okkur í dag, þá hefðum við klárað þetta. Við spilum bara taktískan og góðan leik allan tímann finnst mér.
Hrós til þjálfarans, hann stillir okkur upp vel og okkur leið mjög vel inni á vellinum, bæði sóknarlega og varnarlega, þannig að þetta er ógeðslega svekkjandi.“
Íslenska liðið byrjaði seinni hálfleikinn vel, en síðan kom kafli þar sem úkraínska liðið náði undirtökunum í leiknum.
„Mér fannst þeir samt ekki skapa neitt. Þeir voru mikið með boltann og okkur líður vel í 5-3-2 skipulaginu.
Eins og ég sagði þá fannst mér þeir ekki skapa sér mikið og við fengum okkar færi. Auðvitað hefðum við getað haft aðeins betri stjórn með boltann og haldið betur í hann, en já, svona er þetta bara.”
Hvernig var að spila þennan leik við þetta tilefni. Það var vel mætt á völlinn og mikil læti.
Fyrst og fremst er ég ógeðslega stoltur af strákunum, liðinu og öllu teyminu, við erum ógeðslega nálægt þessu. Kannski er þetta bara okkar Króatía.
Við erum búnir að tapa tvisvar fyrir Úkraínu núna á vondan hátt og það svíður. Ég hef alltaf sagt það og mun alltaf trúa því.
Við munum fara á EM 2028, það er ekki spurning. Við erum að taka geggjuðum framförum og bara áfram gakk. “
Ísak var að lokum spurður hvernig líðanin væri eftir að HM-draumurinn væri úti.
„Mér líður mjög illa núna, en við erum bara að fara á EM 2028 í Englandi, það er 100%.”