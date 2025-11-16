Yrði stórslys að tapa fyrir Íslandi

„Ég er mjög spennt og vonandi vinnum við,“ sagði Arina Yevdokymenko, sjónvarpskona á úkraínsku stöðinni UPL, í samtali við mbl.is í Varsjá í Póllandi þar sem Ísland og Úkraína eigast við í undankeppni HM karla í fótbolta klukkan 17.
„Við þurfum á þessum sigri að halda og að fara í umspilið. Landið okkar þarf á því að halda, þú veist hvað gerist alla daga í Úkraínu. Þegar landsliðið spilar getur þjóðin hugsað um eitthvað annað.
Það er nauðsynlegt að hafa eitthvað ljós á þessum dimmu dögum. Ég veit ekki hver viðbrögðin okkar verða ef við töpum, því við höfum ekkert spáð í því. Eina sem kemur til greina er sigur. Það væri algjört stórslys að tapa þessum leik,“ sagði hún.
Íþróttaviðburðir eru mikilvægir fyrir úkraínska hermann til að dreifa huganum eftir löng stríðsátök.
„Hermennirnir okkar reyna að horfa á þessa leiki, ef það er möguleiki. Það er mikilvægt að þeir fái að hugsa um eitthvað annað og dreifa huganum.“
En hvað fannst henni um 5:3-sigur Úkraínu á Laugardalsvelli í sömu keppni í síðasta mánuði?
„Ég man vel eftir honum og við í Úkraínu tölum um að það sé slæmt fyrir hjartað að fylgjast með landsliðinu. Það er mjög erfitt að horfa á liðið og þessi leikur var engin undantekning. Þetta var skrautlegur leikur og það er erfitt að spá fyrir um hvað gerist í leiknum núna,“ sagði hún.