Á leið til Vestmannaeyja

Knattspyrnumaðurinn Eiður Atli Rúnarsson er að ganga til liðs við ÍBV.
Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Eiður Atli, sem er 23 ára gamall, lék 22 leiki með HK í 1. deildinni í sumar og skoraði í þeim tvö mörk.
Varnarmaðurinn þekkir vel til í Vestmannaeyjum en hann lék með ÍBV á láni frá HK sumarið 2024 þar sem hann kom við sögu í 19 leikjum með liðinu þegar ÍBV fagnaði sigri í 1. deildinni.
ÍBV hafnaði í 9. sæti Bestu deildarinnar á síðustu leiktíð og leikur áfram í deild þeirra bestu á komandi keppnistímabili.