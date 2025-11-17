Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.11.2025 | 14:09

Besti leikmaður Aftureldingar líklega á förum

Hrannar Snær Magnússon.
Hrannar Snær Magnússon.

Knattspyrnumaðurinn Hrannar Snær Magnússon gæti verið á leið í norsku úrvalsdeildina.

Það er fótbolti.net sem greinir frá þessu en Hrannar, sem er 24 ára gamall, sló í gegn með Aftureldingu í Bestu deildinni á nýliðnu keppnistímabili.

Hann skoraði tólf mörk í 26 leikjum í Bestu deildinni og var meðal annars besti leikmaður deildarinnar samkvæmt einkunnagjöf Morgunblaðsins, M-gjöfinni.

Norska úrvalsdeildarfélagið Kristiansund hefur boðið Ólafsfirðingnum samning að því er fram kemur í frétt fótbolta.net en félagið er í 13. sæti úrvalsdeildarinnar með 34 stig þegar tveimur umferðum er ólokið.

Þá hafa félög í Bestu deildinni einnig mikinn áhuga á sóknarmanninum sem er samningsbundinn Aftureldingu en hann getur þó yfirgefið félagið ef spennandi tilboð berst.

