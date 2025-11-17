Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 17.11.2025 | 18:51

Skrifuðu undir á Ísafirði

Guðmundur Arnar Svavarsson verður áfram á Ísafirði á næstu leiktíð.
Guðmundur Arnar Svavarsson verður áfram á Ísafirði á næstu leiktíð. mbl.is/Birta Margrét

Knattspyrnumennirnir Guðmundur Arnar Svavarsson og Thibang Sindile hafa framlengt samninga sína við Vestra.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Guðmundur Arnar, sem er 23 ára gamall, skrifaði undir tveggja ára samning á Ísafirði. Sindile, sem er 31 árs gamall, skrifaði undir eins árs samning. 

Guðmundur Arnar er uppalinn hjá félaginu og lék 17 leiki með liðinu í Bestu deildinni í sumar.  Sindile kom til Vestra fyrir nýliðið keppnistímabil og lék 20 leiki með liðinu í Bestu deildinni. 

