Skrifuðu undir á Ísafirði

Knattspyrnumennirnir Guðmundur Arnar Svavarsson og Thibang Sindile hafa framlengt samninga sína við Vestra.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Guðmundur Arnar, sem er 23 ára gamall, skrifaði undir tveggja ára samning á Ísafirði. Sindile, sem er 31 árs gamall, skrifaði undir eins árs samning.
Guðmundur Arnar er uppalinn hjá félaginu og lék 17 leiki með liðinu í Bestu deildinni í sumar. Sindile kom til Vestra fyrir nýliðið keppnistímabil og lék 20 leiki með liðinu í Bestu deildinni.