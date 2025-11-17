Svanberg tekur við Tindastóli

Svanberg Óskarsson hefur verið ráðinn þjálfari kvennaliðs Tindastóls í knattspyrnu.
Svanberg, sem er 28 ára gamall, starfaði síðast hjá KÍ Klaksvík í Færeyjum þar sem hann var meðal annars í þjálfarateymi kvennaliðsins.
Tekur hann við starfinu af Halldóri Jóni Sigurðssyni sem lét af störfum undir lok síðasta tímabils og tók við sem þjálfari U19-ára landsliðs kvenna.
Tindastóll féll úr Bestu deildinni á síðasta tímabili og leikur því í 1. deild á því næsta.
„Það er mikill heiður að fá að koma norður og taka við Tindastóli. Hér er öflugt og samheldið samfélag, og ég hlakka mikið til að leggja mitt af mörkum við að efla það góða starf og þann kúltúr sem þegar er til staðar.
Ég er virkilega spenntur fyrir því að vinna með fólkinu í kringum félagið og hjálpa liðinu að taka næstu skref,“ sagði Svanberg í tilkynningu frá knattspyrnudeild Tindastóls.