Mikið saknaði maður Gylfa Þórs

Átti Gylfi Þór Sigurðsson að vera í landsliðshópnum?
Átti Gylfi Þór Sigurðsson að vera í landsliðshópnum? mbl.is/Birta Margrét
Bjarni Helgason
Það var erfitt að horfa á leik Úkraínu og Íslands í lokaumferð D-riðils undankeppni HM 2026 sem fram fór í Varsjá á sunnudaginn.

Ég var viðstaddur leik Úkraínu og Íslands í úrslitum umspilsins í Wroclaw í mars árið 2024.

Í þeim leik skoraði Úkraína sigurmarkið á 84. mínútu og fagnaði 2:1-sigri eftir að Albert Guðmundsson hafði komið Íslandi yfir á 30. mínútu.

Ég var með mjög svipaða tilfinningu í báðum þessum leikjum, mér leið einhvern veginn aldrei eins og við værum að fara að vinna leikinn, né að fara að hanga á jafntefli.

Íslenska liðið fékk vissulega tvö mjög góð færi til þess að skora, sérstaklega á 48. mínútu þegar Brynjólfur Willumsson átti skalla úr markteig Úkraínu, en Anatolity Trubin var einfaldlega réttur maður á réttum stað í marki Úkraínu.

Það var alltaf vitað að við gætum þurft mark til þess að fá eitthvað út úr leiknum gegn Úkraínu og mikið saknaði maður Gylfa Þórs Sigurðssonar í þessum mikilvæga leik.

Ég saknaði hans líka á síðasta ári, í Wroclaw, og hans reynsla og yfirvegun á boltanum hefði klárlega getað nýst íslenska liðinu í báðum þessum leikjum.

Það er auðvelt að vera vitur eftir á og liðið er meira og minna byggt upp á ungum leikmönnum í dag, að undanskilinni varnarlínunni.

Þeir verða klárlega reynslunni ríkari í næstu undankeppni, undankeppni EM 2028, sem hefst í mars árið 2027 og lýkur í nóvember sama ár.

Yngri leikmenn liðsins verða áfram í aðalhlutverki í liðinu en þeir þurfa reyndari leikmenn með sér, það er klárt mál.

