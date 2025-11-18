Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 18.11.2025 | 9:05

Spilum öðruvísi fótbolta en áður

Albert Guðmundsson niðurlútur í lok leiks.
Albert Guðmundsson niðurlútur í lok leiks. Ljósmynd/Alex Nicodim
Morgunblaðið

Kristján Gylfi Guðmundsson

kristjangg@mbl.is

HM-draumur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta er úti eftir 2:0-tap gegn Úkraínu á sunnudagskvöld í Varsjá í Póllandi í undankeppni HM 2026.

Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari Breiðabliks í Bestu deild karla, segir að mörg jákvæð teikn séu á lofti hjá íslenska liðinu að lokinni undankeppninni.

„Mér fannst íslenska liðið byrja leikinn vel. Liðið hélt boltanum vel, sérstaklega fyrstu 30 mínúturnar og náði að stýra leiknum ágætlega. Þó að úkraínska liðið hafi ekki skapað sér mörg færi þá tókst því að þrýsta okkur niður of snemma og of lengi. Því miður þá lá kannski mark í loftinu hjá Úkraínu.

