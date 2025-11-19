Fortuna Hjörring - Breiðablik, staðan er 1:0

Fortuna Hjörring tekur á móti Breiðabliki í síðari leik liðanna í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta á Hjörring Stadion í Danmörku klukkan 17.
Fortuna vann fyrri leikinn á Kópavogsvelli 1:0 í síðustu viku.
Mbl.is fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.
|Fortuna Hjörring
|1:0
|Breiðablik
|39. mín. Joy Omewa (Fortuna Hjörring) á skot sem er varið Áslaug Munda missir boltann á slæmum stað og nokkrum sekúndum seinna er Omewa sloppin í gegn en nú ver Herdís mjög vel. Mjög erfiður kafli fyrir Breiðablik núna.
