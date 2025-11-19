Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.11.2025 | 17:33

Fortuna Hjörring - Breiðablik, staðan er 1:0

Breiðablik á erfitt verkefni fyrir höndum í Danmörku.
Breiðablik á erfitt verkefni fyrir höndum í Danmörku. mbl.is/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Fortuna Hjörring tekur á móti Breiðabliki í síðari leik liðanna í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta á Hjörring Stadion í Danmörku klukkan 17.

Fortuna vann fyrri leikinn á Kópavogsvelli 1:0 í síðustu viku.

Mbl.is fylgist með gangi mála í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Fortuna Hjörring 1:0 Breiðablik opna loka
39. mín. Joy Omewa (Fortuna Hjörring) á skot sem er varið Áslaug Munda missir boltann á slæmum stað og nokkrum sekúndum seinna er Omewa sloppin í gegn en nú ver Herdís mjög vel. Mjög erfiður kafli fyrir Breiðablik núna.
mbl.is
Fleira áhugavert
Misstu Kaupmannahöfn eftir 100 ár Ákvörðunin óvænt í ljósi fyrri yfirlýsinga „Aumingjalegt var það“ „Við erum ekki víkingar að ástæðulausu“
Fleira áhugavert
„Við erum ósammála ESB“ Vaxtalækkunin ekki komin til af góðu Forsætisnefnd afgreiðir mál ríkisendurskoðanda Ákvörðunin óvænt í ljósi fyrri yfirlýsinga