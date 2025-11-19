Frá Færeyjum til Vestmannaeyja

Færeyski knattspyrnumaðurinn Ari í Haraldsstovu Petersen hefur gengið til liðs við ÍBV á eins árs lánssamningi frá færeyska félaginu KÍ Klaksvík.
Ari er 22 ára markvörður sem lék alla leikina fyrir færeyska U21-árs landsliðið í síðustu undankeppni. Einnig hefur hann verið valinn í A-landsliðshóp Færeyja en á eftir að spila sinn fyrsta A-landsleik.
Í ár lék Ari fyrir færeyska efstu deildarliðið 07 Vestur, var fyrirliði liðsins og lék alla 27 leiki þess í Betri deildinni.
„Ari kemur inn eftir að Hjörvar [Daði Arnarsson] yfirgaf félagið í haust, hans hlutverk er að berjast við Marcel [Zapytowski] um markmannsstöðuna. Ari er mjög góður á boltanum og þá er hann sterkur maður gegn manni.
Hann var fyrirliði 07 Vestur í ár þannig að við teljum að við séum að fá mjög sterkan persónuleika,“ sagði Þorlákur Árnason, þjálfari ÍBV, í tilkynningu frá knattspyrnudeild félagsins.