Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.11.2025 | 13:00 | Uppfært 13:27

Fyrirliðinn áfram hjá nýliðunum

Frans Elvarsson fagnar að hætti hússins eftir að hafa skorað …
Frans Elvarsson fagnar að hætti hússins eftir að hafa skorað í úrslitaleik umspils 1. deildar gegn HK. mbl.is/Hákon

Knattspyrnumaðurinn Frans Elvarsson, fyrirliði Keflavíkur, hefur skrifað undir nýjan eins árs samning við félagið og spilar því 16. tímabil sitt í röð með liðinu.

Fótbolti.net greinir frá.

Keflavík leikur sem nýliði í Bestu deildinni á næsta tímabili eftir að hafa unnið umspil 1. deildar í haust.

Frans, sem er 35 ára miðjumaður og miðvörður, gekk til liðs við Keflavík frá nágrönnunum í Njarðvík um mitt sumar 2011 en hann er alinn upp hjá Sindra á Höfn í Hornafirði.

Hann er leikjahæsti leikmaður í sögu Keflavíkur og þar af eru 170 í efstu deild. Alls á Frans 500 mótsleiki að baki í keppnum á vegum KSÍ og þar af eru 370 deildaleikir.

mbl.is
Fleira áhugavert
Óvænt en skynsamlegt: „Mjög bjartsýnn“ Segir eðlilegt að bankinn bregðist við áföllum Hagsmunir Íslands í hættu Lækkunin snerist um vaxtadóminn
Fleira áhugavert
Stýrivextir lækka um 0,25 prósentur Gróft brot á samningnum „Hvert svona skref mikilvægt“ Bjóða lán með nýjum íbúðum