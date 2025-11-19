Fyrirliðinn áfram hjá nýliðunum

Knattspyrnumaðurinn Frans Elvarsson, fyrirliði Keflavíkur, hefur skrifað undir nýjan eins árs samning við félagið og spilar því 16. tímabil sitt í röð með liðinu.
Fótbolti.net greinir frá.
Keflavík leikur sem nýliði í Bestu deildinni á næsta tímabili eftir að hafa unnið umspil 1. deildar í haust.
Frans, sem er 35 ára miðjumaður og miðvörður, gekk til liðs við Keflavík frá nágrönnunum í Njarðvík um mitt sumar 2011 en hann er alinn upp hjá Sindra á Höfn í Hornafirði.
Hann er leikjahæsti leikmaður í sögu Keflavíkur og þar af eru 170 í efstu deild. Alls á Frans 500 mótsleiki að baki í keppnum á vegum KSÍ og þar af eru 370 deildaleikir.