Ísland stendur í stað á nýjum styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, sem var gefinn út í dag. Íslenska liðið er áfram í 74. sæti eftir sigur og tap í undankeppni HM 2026 í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
Finnland fer niður fyrir Ísland eftir að hafa tapað fyrir Möltu í undankeppninni og er nú í 75. sæti.
Bosnía og Hersegóvína, sem tryggði sér umspilssæti með góðum úrslitum í sínum riðli, fer upp upp um fjögur sæti, upp fyrir Ísland og er nú 71. sæti.
Írland, sem Heimir Hallgrímsson þjálfar, fer upp um þrjú sæti á listanum og er nú í 59. sæti eftir glæsilega sigra gegn Portúgal og Ungverjalandi, sem tryggði liðinu umspilssæti.
Evrópumeistarar Spánar eru ennþá í efsta sæti og heimsmeistarar Argentínu í öðru sæti. Brasilía fer upp um tvö sæti og er nú í fimmta sæti.
