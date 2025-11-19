Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.11.2025 | 15:33

Ísland stendur í stað – Heimir upp um þrjú sæti

Landsliðsmennirnir Ísak Bergmann Jóhannesson og Hákon Rafn Valdimarsson niðurlútir eftir …
Landsliðsmennirnir Ísak Bergmann Jóhannesson og Hákon Rafn Valdimarsson niðurlútir eftir tap fyrir Úkraínu á sunnudag. Ljósmynd/Alex Nicodim

Ísland stendur í stað á nýjum styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA, sem var gefinn út í dag. Íslenska liðið er áfram í 74. sæti eftir sigur og tap í undankeppni HM 2026 í nýafstöðnum landsleikjaglugga.

Finnland fer niður fyrir Ísland eftir að hafa tapað fyrir Möltu í undankeppninni og er nú í 75. sæti.

Bosnía og Hersegóvína, sem tryggði sér umspilssæti með góðum úrslitum í sínum riðli, fer upp upp um fjögur sæti, upp fyrir Ísland og er nú 71. sæti.

Írland, sem Heimir Hallgrímsson þjálfar, fer upp um þrjú sæti á listanum og er nú í 59. sæti eftir glæsilega sigra gegn Portúgal og Ungverjalandi, sem tryggði liðinu umspilssæti.

Evrópumeistarar Spánar eru ennþá í efsta sæti og heimsmeistarar Argentínu í öðru sæti. Brasilía fer upp um tvö sæti og er nú í fimmta sæti.

Listann má sjá í heild sinni hér.

