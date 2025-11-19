Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.11.2025 | 17:08

Samdi á ný við KA

Steinþór Már Auðunsson hefur varið mark KA í fimm ár.
Steinþór Már Auðunsson hefur varið mark KA í fimm ár. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Markvörðurinn Steinþór Már Auðunsson skrifaði í dag undir nýjan samning við knattspyrnudeild KA og verður því áfram í röðum félagsins tímabilið 2026.

Steinþór er 35 ára gamall og lék ekki í efstu deild fyrr en hann var orðinn 31 árs, árið 2021, en hefur verið aðalmarkvörður KA síðan og leikið 85 leiki fyrir félagið í Bestu deildinni. Hann var í stóru hlutverki þegar KA varð bikarmeistari í fyrsta skipti á síðasta ári.

Fram til ársins 2021 lék Steinþór í 1. og 2. deild með Magna, Þór, Völsungi og Dalvík/Reyni, og einnig með KA en þar hóf hann ferilinn 17 ára gamall í 1. deild árið 2007.

Steinþór lék 16 af 27 leikjum KA í Bestu deildinni á þessu ári en missti úr tvo kafla vegna meiðsla, fyrst á miðju tímabili og svo á lokaspretti deildarinnar.

