Slettist upp á vinskapinn hjá æskuvinkonunum

„Þetta var örugglega eitt það erfiðasta sem ég hef gert,“ sagði knattspyrnukonan fyrrverandi Svava Rós Guðmundsdóttir í Dagmálum.
Svava, sem er einungis 29 ára gömul, lagði skóna nokkuð óvænt á hilluna á dögunum vegna langvarandi meiðsla en hún lék með Val og Breiðabliki hér á landi og Röa og Brann í Noregi, Kristianstad í Svíþjóð, Bordeaux í Frakklandi, Gotham FC í Bandaríkjunum og Benfica í Portúgal á atvinnumannaferlinum.
Svava gekk til liðs við Breiðblik frá uppeldisfélagi sínu Val árið 2015 en félagaskiptin fóru ekki vel í Hildi Antonsdóttur, landsliðskonu Íslands og æskuvinkonu Svövu, en þær spiluðu saman upp alla yngri flokka Vals.
„Hildur Antonsdóttir vinkona mín, hún talaði ekki við mig í þrjá mánuði,“ sagði Svava.
„Svo skipti hún reyndar stuttu seinna. Ég var búin að ákveða að skipta yfir en fékk bakþanka og mætti á æfingu hjá Val. Eftir æfinguna var ég alveg ákveðin í að skipta yfir í Breiðablik,“ sagði Svava meðal annars.
Viðtalið við Svövu Rós í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.