„Þetta var ógeðslega erfiður leikur,“ sagði Birta Georgsdóttir sóknarmaður Breiðabliks í samtali við mbl.is eftir að liðið vann Fortuna Hjörring, 4:2, í mögnuðum og framlengdum seinni leik liðanna í 16-liða úrslitum Evrópubikarsins í kvöld.
Fortuna komst í 2:0 í kvöld og í leiðinni 3:0 samanlagt eftir sigur í fyrri leiknum. Breiðablik svaraði með fjórum mörkum og kom sigurmarkið í seinni hálfleik framlengingarinnar.
„Þetta tók á líkamann, grasið var þungt og völlurinn ekkert sérstakur. En liðsheildin og þrautseigjan voru mjög góð og við höfðum alltaf trú á verkefninu. Það skóp þennan sigur að gefast aldrei upp.“
En hvernig var að fagna eins mögnuðum sigri í leikslok?
„Stemningin var ólýsanleg, við fögnuðum vel og innilega og erum núna komnar upp á hótel.“
Edith Kristín Kristjánsdóttir skoraði sigurmark Breiðabliks á 108. mínútu.
„Ég var svo fegin og hún á þetta svo skilið. Hún hefur tekið miklum framförum og lagt mikið á sig. Það var sætt að sjá hana koma inn á og skora þetta mark,“ sagði Birta.
Íslandsmótinu lauk fyrir mánuði síðan en lítið var um frí hjá Íslandsmeisturunum.
„Við erum búnar að æfa síðan mótið kláraðist. Það hefur verið gulrót að fá þessa tvo leiki og við vorum með hausinn þar, að klára þessa tvo leiki og fara í átta liða úrslit. Það er kærkomin hvíld núna en þetta hefur samt verið gaman.“
Hún spilaði sjálf 120 mínútur í kvöld og hefur verið betri í líkamanum en akkúrat á meðan á viðtalinu stóð.
„Ég hef alveg verið betri, ég er svolítið þreytt og stíf. Það verður gott að komast í frí núna, þar sem við erum búnar að æfa í rúmt ár.
Við fáum væntanlega frí í desember og svo tekur nýr þjálfari við sem er spennandi. Við æfum svo væntanlega allan janúar og fram að næstu umferð í febrúar.“
Nik Chamberlain stýrði Breiðabliki í síðasta skipti í kvöld en Ian Jeffs tekur við liðinu af landa sínum.
„Hann talaði sjálfur um að þetta gat varla endað betur fyrir hann. Hann var með okkur í tvö ár og það var geggjað að klára þetta,“ sagði Birta.