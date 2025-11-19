Stórkostleg endurkoma Blika í Danmörku

Breiðablik er komið í átta liða úrslit Evrópubikars kvenna í fótbolta eftir stórkostlegan 4:2-útisigur á dönsku meisturunum í Fortuna Hjörring í seinni leik liðanna í 16-liða úrslitunum í kvöld.
Fortuna komst í 2:0 í kvöld og 3:0 samanlagt en Breiðablik svaraði með fjórum mörkum og vann að lokum eftir framlengingu.
Breiðablik mætir sænska liðinu Häcken í átta liða úrslitum í febrúar. Fyrri leikurinn fer fram á heimavelli sænsku meistaranna.
Samantha Smith fékk úrvalsfæri til að skora fyrsta mark leiksins á 22. mínútu en setti boltann yfir opið markið eftir að hún var á undan markverði danska liðsins í boltann við vítateigslínuna.
Það voru hins vegar dönsku meistararnir sem skoruðu fyrsta markið og það gerði Nikoline Nielsen á 32. mínútu er hún nýtti sér slæm mistök hjá Herdísi Höllu Guðbjartsdóttur í marki Breiðabliks.
Herdís reyndi að leika á þá dönsku en það tókst ekki betur en svo að Nielsen hirti af henni boltann og skoraði í autt markið.
Markið gaf Fortuna-liðinu aukinn kraft og Joy Omewa fékk nokkur góð færi undir lok hálfleiksins en Herdís sá við henni mjög vel í eitt skiptið og í hin hitti hún ekki markið.
Blikum gekk illa að reyna á Andreu Paraluta í marki Fortuna fyrir hlé og var staðan í hálfleik því 1:0 og staðan í einvíginu 2:0.
Fortuna byrjaði seinni hálfleikinn með látum og Joy Omewa tvöfaldaði forskotið strax á 47. mínútu með föstu skoti innan teigs.
Aðeins tveimur mínútum síðar minnkaði Heiðdís Lillýjardóttir með fallegu skoti af tæplega 20 metra færi í bláhornið niðri.
Blikar voru ekki hættir því Sam Smith jafnaði í 2:2 með skalla af stuttu færi á 65. mínútu eftir flotta fyrirgjöf frá hægri frá varamanninum Karitas Tómasdóttur frá hægri og staðan í einvíginu 3:2.
Þegar allt stefndi í að danska liðið færi áfram fékk Breiðablik aukaspyrnu á hægri kantinum. Samantha Smith tók spyrnuna, leikmaður Fortuna ætlaði að hreinsa en það gekk ekki betur en svo að hún spyrnti í eigið mark og kom Breiðabliki í 3:2.
Var staðan í einvíginu þá 3:3 og því varð að framlengja.
Fyrri hluti framlengingarinnar var lokaður, lítið um færi og var staðan því enn 3:3 í einvíginu eftir hann.
Það breyttist strax á 2. mínútu seinni hlutans því þá kom Edith Kristín Kristjánsdóttir Breiðabliki í 4:3 í einvíginu með glæsilegu skoti í teignum eftir annan sprett og fyrirgjöf hjá Karitas hægra megin.
Reyndist það síðasta mark leiksins og glæsilegur sigur Breiðabliks staðreynd.