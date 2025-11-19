Tekur slaginn með nýliðunum

Knattspyrnukonan Helena Hekla Hlynsdóttir hefur skrifað undir nýjan samning við ÍBV og leikur því með liðinu í Bestu deildinni á næsta tímabili. Nýi samningurinn gildir út tímabilið 2027.
Eyjakonur verða nýliðar í Bestu deildinni eftir að hafa unnið 1. deildina með miklum yfirburðum í ár.
Helena Hekla er 22 ára gömul og hefur leikið með ÍBV og uppeldisfélagi sínu Selfossi á meistaraflokksferlinum. Hún á að baki 21 leik í efstu deild með þessum félögum og hefur skorað tvö mörk og þá lék Helena 34 af 36 leikjum Eyjakvenna í 1. deildinni tvö undanfarin ár og skoraði fjögur mörk.
„Hún hefur verið einn af betri bakvörðum Lengjudeildarinnar síðustu ár og því er mikið gleðiefni að hún verði áfram leikmaður félagsins næstu tvö tímabil.
Þrátt fyrir ungan aldur hefur þessi 22 ára leikmaður mikla reynslu sem mun nýtast ungu liði ÍBV vel á næstu tveimur tímabilum,“ sagði meðal annars í tilkynningu frá knattspyrnudeild ÍBV.