Tvær breytingar á byrjunarliði Blika

Nik Chamberlain gerir tvær breytingar á byrjunarliði Breiðabliks fyrir seinni leikinn gegn Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta.
Flautað verður til leiks í Hjörring klukkan 17 og er danska liðið með 1:0 forystu í einvíginu eftir fyrri leikinn á Kópavogsvelli.
Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir og Agla María Albertsdóttir koma inn í liðið í staðinn fyrir Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur og Karitas Tómasdóttur sem fara á bekkinn.
Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.