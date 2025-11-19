Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 19.11.2025 | 16:10

Tvær breytingar á byrjunarliði Blika

Agla María Albertsdóttir kemur inn í byrjunarliðið.
Agla María Albertsdóttir kemur inn í byrjunarliðið. mbl.is/Ólafur Árdal

Nik Chamberlain gerir tvær breytingar á byrjunarliði Breiðabliks fyrir seinni leikinn gegn Fortuna Hjörring í 16-liða úrslitum Evrópubikars kvenna í fótbolta.

Flautað verður til leiks í Hjörring klukkan 17 og er danska liðið með 1:0 forystu í einvíginu eftir fyrri leikinn á Kópavogsvelli.

Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir og Agla María Albertsdóttir koma inn í liðið í staðinn fyrir Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur og Karitas Tómasdóttur sem fara á bekkinn.

Leikurinn verður í beinni textalýsingu á mbl.is.

Fortuna Hjörring - Breiðablik, staðan er 1:0
Frétt af mbl.is

Fortuna Hjörring - Breiðablik, staðan er 1:0
mbl.is
Fleira áhugavert
„Við erum ekki víkingar að ástæðulausu“ Tilefnið kom á óvart Bjóða lán með nýjum íbúðum „Virðist vera raunveruleg kólnun í kerfinu“
Fleira áhugavert
„Aumingjalegt var það“ Segir eðlilegt að bankinn bregðist við áföllum Hagsmunir Íslands í hættu Vaxtalækkunin ekki komin til af góðu