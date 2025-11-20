Byrjar hún atvinnuferilinn á því að mæta Blikum?

Thelma Karen Pálmadóttir lék sinn síðasta leik á keppnistímabilinu 2025 með FH þegar liðið mætti Breiðabliki í lokaumferð Bestu deildarinnar í fótbolta í október og hún gæti byrjað ferilinn með nýju félagi á því að mæta Breiðabliki.
Häcken hefur gengið frá kaupum á Thelmu frá FH eins og fram kom fyrr í dag en Häcken tryggði sér í gærkvöld sigur í einvíginu við Inter Mílanó í sextán liða úrslitum Evrópubikarsins.
Á sama tíma vann Breiðablik frækinn sigur á Fortuna Hjörring í Danmörku, 4:2, og það þýðir að Häcken og Breiðablik mætast í átta liða úrslitum keppninnar í febrúar.
Það eru næstu mótsleikir Häcken og því mögulegt að Thelma hefji ferilinn með félaginu eins og hún lauk honum með FH - á því að mæta Breiðabliki.
Fyrri leikur Häcken og Breiðabliks fer fram í Gautaborg 11. eða 12. febrúar og sá seinni á Kópavogsvelli eða Laugardalsvelli viku síðar.