Dæmdi sjálfan sig dauðan í loftköstunum

„Mér finnst ég hafa haft hæfileikana til þess að spila í ensku úrvalsdeildinni og það er hálf galið, þegar ég hugsa til baka, að ég hafi ekki spilað á Englandi því leikstíllinn minn var sniðinn fyrir England,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings í fótbolta, í Dagmálum.
Sölvi, sem er 41 árs gamall, gerði uppeldisfélag sitt Víkinga að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari en hann á að baki farsælan atvinnumannaferil í Skandinavíu, Rússlandi og Asíu.
Sölvi lenti í mjög alvarlegu bílslysi árið 2001 og var heppinn að sleppa lifandi þegar bíll sem hann var farþegi í flaug um 40 metra í loftinu á 170 kílómetra hraða. Hann glímdi við erfið bakmeiðsli stærstan hluta fótboltaferilsins sem er að öllum líkindum hægt að rekja á einhvern hátt til bílslyssins.
„Það er saga í ættinni minni, ættliðirnir fyrir ofan mig hafa allir farið í brjósklosaðgerð og mögulega fékk ég brjósklos 25 árum of snemma, líklega út af bílslysinu, en það er ómögulegt að segja,“ sagði Sölvi sem var því næst spurður að því hvort hann hugsaði oft um bílslysið fræga.
„Já, ég geri það mjög oft. Alltaf þegar ég keyri þarna framhjá hugsa ég um það. Þetta var áfall og augnablik þar sem maður daðraði við dauðann. Það hægðist á tímanum og þessar fjórar sekúndur sem maður var í loftinu tóku sjö mínútur.
Þú náðir að hugsa allan andskotann á meðan þetta var að gerast og svo var líka gleði sem fylgdi þessu. Það var sturlað að vakna eftir að hafa dæmt sjálfan sig dauðan. Ég er á lífi, hugsaði ég með mér, og það var líka sturluð tilfinning,“ sagði Sölvi meðal annars.
