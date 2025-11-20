Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.11.2025 | 22:15

Fylgir þjálfaranum til HK

Svavar Örn Þórðarson í búningi HK.
Svavar Örn Þórðarson í búningi HK. Ljósmynd/HK

Knattspyrnumaðurinn Svavar Örn Þórðarson er genginn til liðs við HK og hefur samið við Kópavogsfélagið til þriggja ára.

Svavar er 21 árs gamall varnarmaður, uppalinn í Njarðvík og hefur leikið þar alla tíð. Hann á að baki 32 deildaleiki með meistaraflokki félagsins, sextán þeirra á nýliðnu keppnistímabili þar sem Njarðvíkingar náðu sínum besta árangri frá upphafi og enduðu í öðru sæti.

Gunnar Heiðar Þorvaldsson hefur þjálfað Svavar hjá Njarðvík síðustu tvö árin en hann var á dögunum ráðinn þjálfari HK til þriggja ára.

mbl.is
