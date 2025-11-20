Keflvíkingar styrkja sig

Knattspyrnumaðurinn Baldur Logi Guðlaugsson er genginn til liðs við Keflavík.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Baldur Logi, sem er 23 ára gamall, kemur til félagsins frá Stjörnunni.
Hann skrifaði undir tveggja ára samning við Keflvíkinga en hann er uppalinn hjá FH og á að baki 90 leiki í efstu deild þar sem hann hefur skorað sex mörk.
Keflavík leikur í Bestu deildinni á komandi keppnistímabili eftir að hafa hafnað í 5. sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð og lagt HK að velli í úrslitum umspilsins á Laugardalsvelli í október, 4:0.