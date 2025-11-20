Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.11.2025 | 14:00

Keflvíkingar styrkja sig

Baldur Logi Guðlaugsson.
Baldur Logi Guðlaugsson. Ljósmynd/Keflavík

Knattspyrnumaðurinn Baldur Logi Guðlaugsson er genginn til liðs við Keflavík.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Baldur Logi, sem er 23 ára gamall, kemur til félagsins frá Stjörnunni.

Hann skrifaði undir tveggja ára samning við Keflvíkinga en hann er uppalinn hjá FH og á að baki 90 leiki í efstu deild þar sem hann hefur skorað sex mörk.

Keflavík leikur í Bestu deildinni á komandi keppnistímabili eftir að hafa hafnað í 5. sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð og lagt HK að velli í úrslitum umspilsins á Laugardalsvelli í október, 4:0.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tilefnið kom á óvart Norlandair að hefja flug til Eyja Launaþróun stýrir hjöðnun verðbólgu að miklu leyti Daði Már: Mikilvægt að láta á þetta reyna
Fleira áhugavert
11-14 milljarðar árlega og mun hækka eitthvað Þráhyggjuhegðun mannsins hefur staðið yfir í 14 ár Launaþróun stýrir hjöðnun verðbólgu að miklu leyti „Þá værirðu með krísu í höndunum“