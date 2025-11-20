Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 20.11.2025 | 12:57

Kemur inn í þjálfarateymi Vals

Eiríkur Raphael Elvy.
Eiríkur Raphael Elvy. Ljósmynd/Valur

Eiríkur Raphael Elvy hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en ásamt því að aðstoða Matthías Guðmundsson með liðið verður hann þjálfari 2. flokks félagsins.

Hann skrifaði undir tveggja ára samning á Hlíðarenda en hann var áður í þjálfarateymi Niks Chamberlains hjá Breiðabliki.

„Eitt af hans helstu verkefnum verður að aðstoða yngri leikmenn við að taka næstu skref, bjóða þeim upp á einstaklingsþjálfun og styðja við áframhaldandi þróun þeirra,“ segir meðal annars í tilkynningu Vals.

mbl.is
Fleira áhugavert
„Þetta er bara meiri háttar áfall“ Stjórnvöld ekki varfærin: „Algjörlega fráleitt“ „Prinsippið er brotið og það er áhyggjuefni“ Daði Már: Mikilvægt að láta á þetta reyna
Fleira áhugavert
Daði Már: Mikilvægt að láta á þetta reyna Ólar og keðjur innan um rykfallin skjöl Forsætisnefnd afgreiðir mál ríkisendurskoðanda „Við erum ekki víkingar að ástæðulausu“