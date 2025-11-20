Kemur inn í þjálfarateymi Vals

Eiríkur Raphael Elvy hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta.
Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en ásamt því að aðstoða Matthías Guðmundsson með liðið verður hann þjálfari 2. flokks félagsins.
Hann skrifaði undir tveggja ára samning á Hlíðarenda en hann var áður í þjálfarateymi Niks Chamberlains hjá Breiðabliki.
„Eitt af hans helstu verkefnum verður að aðstoða yngri leikmenn við að taka næstu skref, bjóða þeim upp á einstaklingsþjálfun og styðja við áframhaldandi þróun þeirra,“ segir meðal annars í tilkynningu Vals.