Sænsku meistararnir kaupa þá efnilegustu af FH

Sænska meistaraliðið Häcken tilkynnti í dag að félagið hefði gengið frá samningum við Thelmu Karen Pálmadóttur, hina bráðefnilegu knattspyrnukonu úr FH og nýliða í íslenska landsliðinu.
Thelma, sem er aðeins 17 ára gömul, sló í gegn með FH í ár og var kosin efnilegasti leikmaður Bestu deildar kvenna af leikmönnum deildarinnar í mótslok.
Hún skoraði átta mörk í 23 leikjum FH í Bestu deildinni og átti drjúgan þátt í að félagið náði sínum besta árangri í tæplega hálfa öld. Þá skoraði hún bæði mörk FH í bikarúrslitaleiknum í ágúst þegar liðið tapaði 3:2 fyrir Breiðabliki í framlengdum leik. Samtals á hún að baki 48 leiki með FH í Bestu deildinni.
Thelma lék sinn fyrsta A-landsleik þegar Ísland vann Norður-Írland 3:0 í umspili Þjóðadeildarinnar í haust og hún á að baki 32 leiki með yngri landsliðum Íslands.
Häcken tryggði sér sænska meistaratitilinn í fyrsta skipti í síðasta mánuði og liðið mætir Breiðabliki í átta liða úrslitum Evrópubikarsins í febrúar. Með liðinu leikur landsliðsmarkvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir og Eyrún Embla Hjartardóttir leikur með varaliði félagsins í B-deildinni.