Fullkominn endir á árinu

Agla María Albertsdóttir á fullri ferð í fyrri leiknum gegn …
Agla María Albertsdóttir á fullri ferð í fyrri leiknum gegn Fortuna á Kópavogsvellinum. mbl.is/Eyþór Árnason
Bjarni Helgason
„Þetta var hálfóraunverulegt allt saman,“ sagði Agla María Albertsdóttir, fyrirliði Íslands- og bikarmeistara Breiðabliks í fótbolta, í samtali við Morgunblaðið.

Breiðablik er komið áfram í átta liða úrslit Evrópubikarsins, nýrrar Evrópukeppni á vegum UEFA, eftir lygilegan sigur gegn Fortuna Hjörring frá Danmörku í síðari leik liðanna í Hjörring í fyrrakvöld, 4:2 eftir framlengingu.

Fyrri leik liðanna á Kópavogsvelli lauk með naumum sigri Fortuna Hjörring, 1:0, og Blikar þurftu því að vinna leikinn í Danmörku með tveggja marka mun til þess að komast áfram í keppninni.

