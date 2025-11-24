Frá Augnabliki í efstu deild

Hrannar Bogi Jónsson hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar í knattspyrnu.
Hann verður þar Jökli I. Elísabetarsyni til aðstoðar og kemur þar með að þjálfun í efstu deild í fyrsta skipti.
Hrannar er 32 ára gamall og hefur undanfarin ár þjálfað 3. deildarlið Augnabliks í Kópavogi og einnig 2. flokk karla hjá Breiðabliki.
Jökull þjálfaði Hrannar sem leikmann Augnabliks áður en hann gerðist þjálfari Stjörnunnar. Hrannar, sem er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Augnabliks, tók þá við þjálfun Kópavogsliðsins af honum.