Frá Augnabliki í efstu deild

Hrannar Bogi Jónsson er kominn í Garðabæinn.
Hrannar Bogi Jónsson er kominn í Garðabæinn. Ljósmynd/Stjarnan

Hrannar Bogi Jónsson hefur verið ráðinn aðstoðarþjálfari karlaliðs Stjörnunnar í knattspyrnu.

Hann verður þar Jökli I. Elísabetarsyni til aðstoðar og kemur þar með að þjálfun í efstu deild í fyrsta skipti.

Hrannar er 32 ára gamall og hefur undanfarin ár þjálfað 3. deildarlið Augnabliks í Kópavogi og einnig 2. flokk karla hjá Breiðabliki.

Jökull þjálfaði Hrannar sem leikmann Augnabliks áður en hann gerðist þjálfari Stjörnunnar. Hrannar, sem er leikjahæsti leikmaðurinn í sögu Augnabliks, tók þá við þjálfun Kópavogsliðsins af honum.

