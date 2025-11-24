Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 24.11.2025 | 18:09

HK fær markaskorara frá Njarðvík

Dominik Radic og Gunnar Heiðar Þorvaldsson verða áfram samherjar, nú …
Dominik Radic og Gunnar Heiðar Þorvaldsson verða áfram samherjar, nú með HK. Ljósmynd/HK

Króatíski knattspyrnumaðurinn Dominik Radic sem hefur leikið með Njarðvík undanfarin tvö ár er genginn til liðs við 1. deildarlið HK í Kópavogi og hefur samið við félagið til þriggja ára.

Radic er 29 ára gamall sóknarmaður, fæddur í Þýskalandi en lék með kunnum félögum í Austur-Evrópu áður en hann kom til Íslands árið 2024, m.a. Rudar Velenje í Slóveníu, Sigma Olomouc í Tékklandi og Siroki Brijeg í Bosníu.

Hann hefur verið í hópi markahæstu leikmanna 1. deildar undanfarin tvö ár og skorað 23 mörk í 44 leikjum með Njarðvík í deildinni. 

Tólf þeirra komu á þessu ári þegar Njarðvík náði sínum besta árangri í sögunni, öðru sæti 1. deildar, en féll síðan út í umspili um sæti í Bestu deildinni.

Gunnar Heiðar Þorvaldsson er nýráðinn þjálfari HK en Radic lék undir hans stjórn í hálft annað ár hjá Njarðvík.

Radic er annar leikmaðurinn sem HK fær frá Njarðvík á nokkrum dögum en varnarmaðurinn Svavar Örn Þórðarson er einnig kominn til Kópavogsfélagsins sem endaði í fjórða sæti 1. deildar í ár og  tapaði úrslitaleik gegn Keflavík um sæti í Bestu deildinni.

mbl.is
