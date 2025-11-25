Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 25.11.2025 | 12:14

Fyrirliðinn kveður eftir fimmtán ár

Kristrún Ýr Holm.
Kristrún Ýr Holm. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Knattspyrnukonan Kristrún Ýr Holm hefur yfirgefið herbúðir Keflavíkur eftir fimmtán ára dvöl á Suðurnesjunum.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Kristrún Ýr, sem er þrítug, er uppalin hjá félaginu og á að baki 91 leik fyrir félagið í efstu deild.

Keflavík hafnaði í áttunda og þriðja neðsta sæti 1. deildarinnar á síðustu leiktíð með 16 stig og leikur því í 1. deildinni á komandi keppnistímabili.

Kristrún hefur verið fyrirliði Keflavíkur undanfarin ár en hún er leikjahæsti leikmaður í sögu kvennaliðs Keflavíkur að því er fram kemur í tilkynningu Keflavíkur.

mbl.is
