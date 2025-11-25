Reyndi að skapa óeiningu í búningsklefa Blika

Einstaklingur tengdur knattspyrnudeild Breiðabliki reyndi að skapa óeiningu í búningsklefa karlaliðs félagsins á nýliðnu keppnistímabili.
Halldór Árnason, fyrrverandi þjálfari liðsins, greindi frá þessu í viðtali við fótbolta.net en honum var sagt upp störfum í lok októbermánaðar, tæplega ári eftir að hann gerði liðið að Íslandsmeisturum.
Blikar voru í miklum vandræðum í deildinni, þar sem liðið átti titil að verja, á nýliðnu keppnistímabili en komust samt sem áður í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar.
„Þetta kom á óvart, en leikmenn höfðu að vísu komið til mín nokkrum vikum áður og sagt mér frá því að það væri aðili í kringum félagið sem væri búinn að vera í sambandi við leikmennina, væri að reyna búa til óróa í klefanum, reyna komast að því hvort leikmenn væru búnir að missa trúna á þjálfarateyminu,“ sagði Halldór í samtali við fótbolta.net.
„Sömu leikmenn sögðu mér á þeim tíma að þessi aðili hefði verið sendur til baka með þau skilaboð að svo væri alls ekki, leikmannahópurinn og teymið væru bara ein heild sem bæru sameiginlega ábyrgð á því að liðið væri ekki í betri stöðu en það var á þeim tíma, heildin væri þétt og stæði saman í því að koma liðinu aftur á rétta braut.
Þetta var fljótlega eftir Evrópuleikina úti í San Marínó þar sem við tryggðum okkur Evrópusæti. Ég spáði ekki meira í það á þeim tíma,“ sagði Halldór í samtali við fótbolta.net.