Úr Hafnarfirði á Hlíðarenda

Knattspyrnukonan Margrét Brynja Kristinsdóttir er gengin til liðs við Val á Hlíðarenda.
Þetta tilkynnti Valur á samfélagsmiðlum sínum en Margrét Brynja, sem er 19 ára gömul, skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.
Hún kemur til Vals frá FH þar sem hún hefur leikið frá árinu 2023 en hún er uppalin hjá Breiðabliki.
Alls á hún að baki 52 leiki í efstu deild þar sem hún hefur skorað fjögur mörk og þá á hún að baki 15 leiki fyrir yngri landslið Íslands.
Valskonur höfnuðu í sjötta sæti Bestu deildarinnar á síðustu leiktíð.