Var heilaþveginn af Arnari Gunnlaugssyni

„Þetta gekk mjög vel undir stjórn Arnars og ég sjálfur hef lært helling af honum, bæði sem leikmaður og aðstoðarþjálfari,“ sagði Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Íslandsmeistara Víkings í fótbolta, í Dagmálum.
Sölvi, sem er 41 árs gamall, gerði uppeldisfélag sitt Víkinga að Íslandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili sem þjálfari en hann á að baki farsælan atvinnumannaferil í Skandinavíu, Rússlandi og Asíu.
Sölvi snéri heim úr atvinnumennsku árið 2018 og samdi við Víkinga og hann kom svo inn í þjálfarateymi félagsins, þegar Arnar Gunnlaugsson stýrði liðinum, árið 2021 eftir að hann lagði skóna á hilluna.
„Arnar náði að heilaþvo mann með sinni hugmyndafræði, bæði þegar að ég var leikmaður og svo síðar aðstoðarþjálfari,“ sagði Sölvi.
„Þetta virkaði og árangurinn var mjög góður undir stjórn Arnars. Ég sá því enga ástæðu til þess að fara breyta leikstílnum eða hugmyndafræðinni. Vil vildum halda áfram með það sem við vorum að gera, bæta okkur og þróa okkur áfram í rétta átt.
Samhliða því þá fórum við í það að búa til meira flæði milli leikmanna. Að leikmenn geti verið í ákveðnum stöðuskiptum en samt sem áður haldið ákveðnum strúktur líka,“ sagði Sölvi meðal annars.
Viðtalið við Sölva Geir í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.