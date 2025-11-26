Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.11.2025 | 16:25 | Uppfært 17:25

Aron til Íslandsmeistaranna

Aron Snær Friðriksson í leik með KR.
Aron Snær Friðriksson í leik með KR. mbl.is/Óttar Geirsson

Knattspyrnumarkvörðurinn Aron Snær Friðriksson er genginn til liðs við Víking og hefur samið við Íslandsmeistarana til næstu tveggja ára.

Víkingar skýrðu frá þessu nú síðdegis en Aron er 28 ára gamall og hefur varið mark Njarðvíkinga í 1. deildinni undanfarin tvö ár.

Hann er annars Grindvíkingur, var fyrst í röðum Breiðabliks í tvö ár en spilaði síðan með Vestra í eitt ár, Fylki í fimm ár og KR í tvö ár áður en hann gekk til liðs við Njarðvíkinga. 

Aron á samtals 155 deildaleiki að baki og þar af er 81 leikur í efstu deild með KR og Fylki.

Aron kemur í stað Pálma Rafns Arinbjörnssonar, sem dró sig í hlé frá fótboltanum eftir tímabilið í haust, og keppir við hinn reynda Ingvar Jónsson um markvarðarstöðuna.

mbl.is
