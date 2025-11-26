Auka hvatning að mæta Loga

Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði knattspyrnuliðs Breiðabliks var spurður út í samband sitt við Loga Tómasson á blaðamannafundi fyrir leik Breiðabliks og Samsunspor frá Tyrklandi í kvöld.
Liðin mætast í fjórðu umferð deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á Laugardalsvellinum annað kvöld klukkan 20 en landsliðsbakvörðurinn Logi Tómasson er leikmaður Samsunspor og hefur spilað alla leiki liðsins á þessu tímabili.
„Ég er hrifinn af Loga sem manneskju og sem fótboltamanni. Ég hef spilað á móti honum oft og það er okkur auka hvatning að spila gegn honum," sagði Höskuldur en þeir mættust oft í leikjum Breiðabliks og Víkings áður en Logi hélt í atvinnumennsku.
Bestu deild karla lauk fyrir mánuði síðan og var Höskuldur spurður hvernig leikmönnum hefði tekist að halda sér ferskum eftir langt tímabil og þegar að langt er á milli leikja.
„Ég held að þjálfarateymið hafi gert vel. Þeir gáfu okkur kærkomið frí í landsleikjafríinu. Þetta var sérstaklega mikilvægt fyrir þá leikmenn sem hafa spilað mikið af mínútum og þurftu smá hvíld eftir langt tímabil.
Síðan tókum við upp þráðinn að nýju og höfum æft af krafti og við spiluðum æfingaleik sem var mjög dýrmætur gegn feiknasterku liði Lilleström.
Lið Lilleström mætti líka af alvöru en þeir voru að undirbúa sig fyrir bikarúrslitaleik. Þar fengu menn mínútur í skrokkinn, sem dreifðist vel yfir hópinn.
Ég skynja bara á stemningunni í okkar liði og úti á velli að við séum skarpir bæði andlega og líkamlega og tilbúnir í risastóran leik,“ sagði Höskuldur.
Höskuldur var spurður um muninn á því að taka þátt í Sambandsdeildinni núna árið 2025 og þegar Breiðablik komst í fyrsta skipti í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar árið 2023.
„Maður er aðeins undirbúnari núna undir það að átta sig á því að keppnistímabilið er lengra en maður á að venjast og maður þarf að undirbúa sig fyrir það bæði líkamlega og andlega.
Við höfum lært mikið og við erum stöðugt að vinna í okkar leik. Við þurfum að ná að taka skrefið úr því að gefa liðum góðan leik og jafnvel vera með frumkvæðið í leik yfir í það að ná að fylgja því eftir og ná í úrslit.
Munurinn á þessu stigi er sá að góð lið refsa fyrir mistök, bara gamla góða klisjan. Það krefst alveg sérstaklega góðrar einbeitingar að spila á þessu stigi bæði sóknarlega og varnarlega.
Það er ennþá stór kjarni sem býr að góðri reynslu sem spilaði í Sambandsdeildinni keppnistímabilið 2023 og við þurfum að sækja í þennan reynslubanka.
Auðvitað erum við sem höfum reynsluna að miðla til þeirra sem eru að fikra sig áfram á þessum vettvangi í fyrsta skipti,“ sagði fyrirliðinn.