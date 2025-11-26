Fyrirliði Víkings til Akureyrar

Gígja Valgerður Harðardóttir fyrirliði knattspyrnuliðs Víkings er á förum til Akureyrar og leikur því ekki áfram með Reykjavíkurliðinu.
Hún gengur þá væntanlega til liðs við sitt gamla félag, Þór/KA, en sambýlismaður hennar Atli Sigurjónsson kvaddi í dag KR-inga og reiknað er með að hann gangi til liðs við Þór.
Gígja er með reyndari leikmönnum Bestu deildarinnar en hún er 34 ára gömul og hefur leikið 278 deildaleiki hér á landi, þar af 181 leik í efstu deild með Þór/KA, Val, HK/Víkingi og Víkingi en hún hefur einnig leikið með KR og með uppeldisfélaginu Völsungi.
Hún lék 21 af 23 leikjum Víkings í Bestu deildinni á þessu ári.