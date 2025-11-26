Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.11.2025 | 10:27 | Uppfært 10:50

Hættur störfum hjá KR

Óskar Hrafn Þorvaldsson og Theodór Elmar Bjarnason takast í hendur …
Óskar Hrafn Þorvaldsson og Theodór Elmar Bjarnason takast í hendur eftir leik liðsins gegn Breiðabliki í sumar. mbl.is/Eyþór Árnason

Theodór Elmar Bjarnason hefur látið af störfum sem aðstoðarþjálfari karlaliðs KR í fótbolta.

Þetta tilkynnti hann í samtali við fótbolta.net en Elmar, sem er 38 ára gamall, var ráðinn aðstoðarþjálfari KR eftir að tímabilinu 2024 lauk.

Fyrirliði KR leggur skóna á hilluna
Fyrirliði KR leggur skóna á hilluna

Hann lagði skóna á hilluna eftir tímabilið 2024 og var í kjölfarið ráðinn aðstoðarþjálfari Óskars Hrafns Þorvaldssonar.

„Ég tók að mér annað starf, ætla að taka mér smá pásu frá fótbolta, prófa eitthvað nýtt í fyrsta skiptið,“ sagði Theodór Elmar í samtali við fótbolta.net.

