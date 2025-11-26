Í þessu til þess að vinna leiki og ná árangri

„Þetta er verðugt verkefni en ég er líka stoltur af því að mér sé treyst fyrir þessu hlutverki fyrst og fremst,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson sem var kynntur til leiks sem nýr aðalþjálfari FH í Bestu deild karla í knattspyrnu í kvöld.
Á fundinum var einnig kynnt ný stefna félagsins sem snýr í grófum dráttum um að vera með ungt lið, spila hraðan fótbolta með hápressu og selja unga leikmenn til að félagið sé betur sett fjárhagslega en það hefur verið undanfarin ár.
Á fundinum var talað um árangur fyrrum þjálfara liðsins, Heimis Guðjónssonar, og að sjötta sæti sé ekki ásættanlegt fyrir félag eins og FH svo það eru kröfur á Jóhannesi sem þarf ekki bara að breyta samsetningu leikmannahópsins og hvernig liðið spilar heldur líka að ná árangri sem fyrst fyrir FH-inga.
„Það væri ekkert gaman í einhverju starfi ef það væru ekki kröfur, það er eitthvað sem maður þrífst á. Þessi nýja stefna sem FH er að velja sér núna og til lengri tíma er eitthvað sem ég stend fyrir og ég hlakka til að byrja,“ sagði Jóhannes í viðtali við mbl.is og hélt áfram:
„Auðvitað þarf að taka þetta skerf fyrir skref og byggja einhvern grunn út frá því sem við erum búnir að eyrnamerkja félaginu að gera og ég hlakka til að byrja. Desember mun vera fínn mánuður til þess, við munum taka nokkra æfingaleiki og byrja að undirbúa okkur strax og leggja okkur fram til að reyna að bæta okkur og koma okkur á þann stað sem við viljum vera, sérstaklega hvað snýr að leikstílnum og öðru þannig þetta er bara spennandi.“
Getur þú nýtt leikmannahópinn sem þú ert með eða þarftu að sækja helling af leikmönnum fyrir næsta tímabil?
„Nei, við erum með mjög góðan leikmannahóp. Við erum búnir að sækja markmann, fengum Jökul frá Aftureldingu sem er mjög flottur leikmaður og hentar okkur vel, er leikmaður sem á mikið inni en hefur fullt af hæfileikum og getur orðið mjög flottur fyrir okkur strax næsta sumar.
Við vorum með leikmann á láni, Ahmad Faqa, í miðverði og hann fór, auðvitað erum við að skoða hvað er í boði þarna úti, bæði unga leikmenn og leikmenn sem styrkja leikmannahópinn en það þarf að vera á réttum forsendum og þarf að passa inn í stefnuna. Leikmenn sem eru sóttir þurfa að passa inn í leikstílinn þannig að við sækjum ekki bara til að sækja, þeir þurfa virkilega að bæta leikmannahópinn og geta framfylgt þessu sem við ætlum að gera.“
Þú hljómar bjartsýnn á framtíðina, er FH að fara Evópukeppni strax á næsta tímabili og vinna einhvern titil?
„Það er ekkert gaman að vera í þessu nema að vera með markmið, við þurfum að ákveða það í sameiningu ég, þjálfarateymið og leikmannahópurinn hvert við viljum fara. Ég held að það sé alveg klárt að innan skamms tíma á FH að vera komið í þá stöðu að geta barist um titla og innan enn þá skemmri tíma að geta barist um Evrópusæti í deildinni. Það er náttúrulega markmiðið en á sama tíma þurfum við og viljum spila þessa tegund af fótbolta sem við viljum spila og það má ekki vera á kostnað þess.
Þetta helst allt í hendur og við höfum trú á því að leiðin sem við ætlum að velja fótboltalega verði til þess að við munum keppa um titla innan fárra ára og til ekki svo langs tíma munum við keppast um Evrópusæti og vonandi mjög fljótlega komast í bikarúrslit því við erum í þessu til þess að vinna leiki og ná árangri, það er ekki spurning.“