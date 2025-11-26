Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.11.2025 | 19:16

Jóhannes og Árni þjálfa FH-inga

Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfar FH-inga.
Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfar FH-inga. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Jóhannes Karl Guðjónsson var í kvöld formlega kynntur til leiks sem þjálfari karlaliðs FH í knattspyrnu.

Árni Guðnason verður aðstoðarmaður hans en Árni þjálfaði Fylki á síðasta tímabili og ÍR þar á undan.

Jóhannes tekur við af Heimi Guðjónssyni sem stýrði Hafnarfjarðarliðinu undanfarin þrjú tímabil en var ekki boðinn nýr samningur og samdi við Fylki að Íslandsmótinu loknu í haust.

Jóhannes, sem er 45 ára gamall, hefur í hálft annað ár verið þjálfari AB í Kaupmannahöfn og skilur við liðið í vetrarfríinu í Danmörku í toppsæti C-deildarinnar þar í landi.

Hann hefur þjálfað frá árinu 2016 og var fyrst með HK í tvö ár og síðan þjálfari Skagamanna frá 2018 til 2021. Eftir það var Jóhannes aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Íslands þar til hann var ráðinn til AB vorið 2024.

mbl.is
