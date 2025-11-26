Jóhannes og Árni þjálfa FH-inga

Jóhannes Karl Guðjónsson var í kvöld formlega kynntur til leiks sem þjálfari karlaliðs FH í knattspyrnu.
Árni Guðnason verður aðstoðarmaður hans en Árni þjálfaði Fylki á síðasta tímabili og ÍR þar á undan.
Jóhannes tekur við af Heimi Guðjónssyni sem stýrði Hafnarfjarðarliðinu undanfarin þrjú tímabil en var ekki boðinn nýr samningur og samdi við Fylki að Íslandsmótinu loknu í haust.
Jóhannes, sem er 45 ára gamall, hefur í hálft annað ár verið þjálfari AB í Kaupmannahöfn og skilur við liðið í vetrarfríinu í Danmörku í toppsæti C-deildarinnar þar í landi.
Hann hefur þjálfað frá árinu 2016 og var fyrst með HK í tvö ár og síðan þjálfari Skagamanna frá 2018 til 2021. Eftir það var Jóhannes aðstoðarþjálfari karlalandsliðs Íslands þar til hann var ráðinn til AB vorið 2024.