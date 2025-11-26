Logi Tómasson og liðsfélagar hans í tyrkneska liðinu Samsunspor mæta Breiðabliki í 4. umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta kl. 20 á Laugardalsvelli á morgun.
Logi gaf sér tíma til að spjalla við íslenska fjölmiðla eftir blaðamannafund og var feginn að geta talað íslensku.
„Tilfinningin fyrir leiknum er góð. Það er bara alltaf jafn gaman að koma heim og það verður gaman að spila á móti Breiðabliki aftur eftir nokkur ár.
Þetta verður skrýtinn leikur fyrir mig, en ég er spenntur og ætla bara að spila minn leik.
En þetta er alveg smá skrýtið, sko. Þetta mun kannski síast betur inn á morgun. Annars er þetta bara að nálgast þetta verkefni eins og hvern annan leik.
Þetta verður sérstakt, en bara gaman fyrir mig,“ sagði Logi.
Logi var spurður hvort hann gæti ljóstrað upp einhverjum leyndarmálum um Breiðabliksliðið til liðsfélaga sinna og þjálfara.
„Það eru engin stór leyndarmál svo sem. Ég veit að leikmenn Breiðabliks munu mæta trylltir til leiks og munu berjast.
Breiðabliksliðið er með mikil gæði í sínu liði sem ég þekki auðvitað betur en annars eru engin leynibrögð sem ég get ljóstrað upp um.“
Landsliðsmaðurinn er sáttur með þróun sína innan sem utan vallar hjá tyrkneska félaginu en hann gekk til liðs við Samsunspor frá norska liðinu Strömsgodset í sumar.
„Lífið í Tyrklandi er mjög fínt og ég er að spila alla leiki og nánast allar mínútur. Þannig að það er ekki yfir neinu að kvarta svo sem.
Ég er með flotta íbúð í Samsun (innskot blaðamanns: tyrkneska borgin þar sem lið Samspunspor er staðsett) og líður vel. Það er reyndar búið að vera mikið af ferðalögum, sem tekur á skrokkinn og hausinn.
Þetta er bara heiður að vera í þessari stöðu og ég get ekki kvartað á meðan að ég spila alla leiki og er að upplifa drauminn,“ sagði hann.
„Ég er búinn að vera í nokkra mánuði og er búinn að læra mikið bæði af þjálfurunum og liðsfélögum mínum.
Þetta er allt svo miklu stærra þarna í Tyrklandi og maður er að mæta stórum nöfnum sem eru að spila í þessum tyrknesku liðum, sem maður hefur ekki gert mikið af áður, nema kannski aðeins með landsliðinu áður.
Maður er búinn að bæta sig á einhvern hátt, er kominn í betra form og er búinn að þróa og læra aðeins betur á minn leik myndi ég segja.“
Logi var spurður hvort hann væri búinn að jafna sig á vonbrigðunum með íslenska landsliðinu sem missti af möguleikanum að komast á HM.
„Já já, þetta var erfitt, ég var veikur sjálfur í 4-5 daga í landsliðsverkefninu. Þannig þetta voru svolítil vonbrigði fyrir mig og fyrir okkur alla að hafa ekki komist áfram.
Þetta var súrt en síðan mætir maður út til Tyrklands og spilar við Besiktas helgina eftir þar sem við náðum jafntefli og þá er maður aðeins betri. En þetta var súrt á móti Úkraínu í Póllandi,“ sagði Logi Tómasson.