Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.11.2025 | 16:07 | Uppfært 16:27

Stangarskotum frá stigi gegn Dönum

Líf Joostdóttir van Bemmel skoraði mark Íslands í dag.
Líf Joostdóttir van Bemmel skoraði mark Íslands í dag. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Íslenska stúlknalandsliðið í knattspyrnu, U19 ára, mátti sætta sig við naumt tap gegn Danmörku, 2:1, í undankeppni Evrópumótsins í Albufeira í Portúgal í dag.

Louise Strauss og Alberte Mott komu Dönum í 2:0 á fyrstu 18 mínútum leiksins en Líf Joostdóttir van Bemmel minnkaði muninn fyrir íslenska liðið undir lok fyrri hálfleiks eftir sendingu Berglindar Freyju Hlynsdóttur.

Bæði liðin áttu tvö stangarskot í fjörugum leik en þær Berglind Freyja og Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir áttu skot í stöng danska marksins í sömu sókninni á 56. mínútu og voru því hársbreidd frá því að jafna metin.

Ísland mætir Portúgal á laugardaginn og Kósovó á þriðjudaginn en liðin eru saman í riðli í A-deild undankeppninnar þar sem þrjú liðanna verða áfram í A-deild í seinni hluta keppninnar í vetur og eitt þeirra fellur niður í B-deild.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Valdarán í Gíneu-Bissaú Ný keppni í skugga samstarfsslita Segir endalokin nálgast: „Gæti orðið áramótagos“
Fleira áhugavert
Ný keppni í skugga samstarfsslita Stærsti styrkur í sögu Sjávarklasans Myndbirtingarnar hafa mikil áhrif Fóru suður og handtóku lögmanninn