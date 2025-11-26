Stangarskotum frá stigi gegn Dönum

Íslenska stúlknalandsliðið í knattspyrnu, U19 ára, mátti sætta sig við naumt tap gegn Danmörku, 2:1, í undankeppni Evrópumótsins í Albufeira í Portúgal í dag.
Louise Strauss og Alberte Mott komu Dönum í 2:0 á fyrstu 18 mínútum leiksins en Líf Joostdóttir van Bemmel minnkaði muninn fyrir íslenska liðið undir lok fyrri hálfleiks eftir sendingu Berglindar Freyju Hlynsdóttur.
Bæði liðin áttu tvö stangarskot í fjörugum leik en þær Berglind Freyja og Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir áttu skot í stöng danska marksins í sömu sókninni á 56. mínútu og voru því hársbreidd frá því að jafna metin.
Ísland mætir Portúgal á laugardaginn og Kósovó á þriðjudaginn en liðin eru saman í riðli í A-deild undankeppninnar þar sem þrjú liðanna verða áfram í A-deild í seinni hluta keppninnar í vetur og eitt þeirra fellur niður í B-deild.