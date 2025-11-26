Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 26.11.2025 | 15:24

Úr Vesturbænum til Akureyrar

Atli Sigurjónsson.
Atli Sigurjónsson. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Knattspyrnumaðurinn Atli Sigurjónsson er á leið til uppeldisfélags síns Þórs á Akureyri.

Þetta tilkynnti KR, hans fyrrverandi félag, á samfélagsmiðlum í dag en Atli, sem er 34 ára gamall, hefur leikið með KR frá árinu 2019.

Hann varð tvívegis Íslandsmeistari með KR og tvívegis bikarmeistari en hann lék einnig með Breiðabliki í tvö tímabil, frá 2015 til 2016.

Alls á hann að baki 255 leiki í efstu deild með Þór, KR og Breiðabliki þar sem hann hefur skorað 36 mörk.

Hann lék 17 leiki með KR-ingum í Bestu deildinni í sumar en Þórsarar fögnuðu sigri í 1. deildinni á tímabilinu og leika því í deild þeirra bestu á næstu leiktíð.

