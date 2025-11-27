Ætla ekki sömu leið og KR

„Það eru hlutir sem þarf að bæta til þess að spila þennan orkumikla fótbolta sem við ætlum að gera,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson nýr þjálfari FH í Bestu deild karla í fótbolta í dag.
Jóhannes fór yfir smá tölfræði hjá FH-liðinu frá því í sumar og þar kom liðið ekkert sérstaklega vel út.
FH var í 7. sæti yfir sendingar sem mótherjinn náði áður en það er sett pressa á hann (e. PPDA) í 12. sæti yfir sniðugar sendingar (e. smart passes) og 12. sæti yfir framsækin hlaup (e. progressive runs) svo eitthvað sé nefnt.
Þú fórst yfir margar glærur af því sem FH gerði illa í sumar, sástu eitthvað jákvætt?
„Já, já, en það sem þeir gerðu í sumar endurspeglar mig ekki sem þjálfara og ég myndi ekki vilja vera með lið sem er neðarlega í þessum þáttum, en það eru rosalega margar leiðir til þess að spila fótbolta og margar leiðir til þess að ná árangri, en ég held að ég sé að taka við þessu núna því að ég og félagið sjáum hlutina á sama hátt,“ sagði Jóhannes í viðtali við mbl.is í kvöld og hélt áfram:
„FH er að fara þessa leið og á þessa nýju vegferð og ég stend fyrir þessi gildi sem þjálfari og þess vegna fannst mér áhugavert þegar ég fór að skoða stöðuna að það var fullt af hlutum sem voru ekki nógu góðir. Sérstaklega sem sneru að að pressunni, varnarleik og hlutum í sóknarleik sem að mínu mati þarf að bæta og þá mun liðið koma til með að skapa fleiri marktækifæri sem verður til þess að félagið á að geta skorað fleiri mörk næsta sumar og það er það sem ég er virkilega spenntur fyrir.“
FH kynnti í gærkvöld nýja stefnu um að spila orkumikinn fótbolta með ungum leikmönnum, hápressa og nota uppalda leikmenn.
Að spila uppöldum, ungum leikmönnum og hápressa hljómar kunnuglega, ertu hræddur um að enda í sömu brekku og KR gerði í sumar?
„Nei alls ekki, auðvitað er verið að tala um einhverja stefnu í KR eða annars staðar og ég ber alveg fulla virðingu fyrir því sem Óskar (Hrafn Þorvaldsson) er að gera þar og bara spennandi tímar framundan hjá KR en það er ekki leiðin sem við ætlum að fara.
Ég veit að það sem snýr að sjálfum mér og minni stefnu og sama með þessa stefnumótun sem er framundan hjá FH að við getum ekki náð neinum árangri nema að varnarleikurinn sé í lagi.
Við viljum náttúrulega pressa, það skiptir gríðarlega miklu máli, og við viljum taka stjórn á leikjum sem fyrst en inn á milli þarftu að geta líka verið með þéttan og góðan varnarleik, sem þessi sóknargildi sem ég fór yfir áðan hafa enga merkingu ef varnarleikurinn er ekki í lagi, þannig fyrst og fremst öflugur og kraftmikill varnarleikur og á sama tíma reyna að auka kraftinn í sóknarleiknum og skapa fleiri tækifæri til þess að skora fleiri mörk.“