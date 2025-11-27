Blikar skoruðu tvö og kræktu í stig

Breiðablik og Samsunspor frá Tyrklandi skildu jöfn, 2:2, í Sambandsdeild karla í fótbolta á Laugardalsvellinum í kvöld.
Davíð Ingvarsson kom Blikum yfir á 6. mínútu, Marius Mouandilmadji svaraði tvívegis fyrir Tyrkina en Kristófer Ingi Kristinsson jafnaði, 2:2, á 72. mínútu.
Breiðablik er því komið með 2 stig í deildarkeppninni en Samsunspor tapaði sínum fyrstu stigum og fékk á sig sín fyrstu mörk en liðið er með 10 stig eftir fjórar umferðir.
Logi Tómasson lék fyrstu 75 mínúturnar með Samsunspor.
Það tók leikmenn Breiðabliks ekki nema sex mínútur að skora fyrsta mark leiksins en þá átti Ágúst Orri Þorsteinsson flottan sprett upp hægri kantinn og setti boltann fyrir markið þar sem Davíð Ingvarsson kom á ferðinni og setti boltann örugglega í netið, 1:0.
Eftir markið tók gestirnir öll völd á vellinum og sóttu stíft. Það bar árangur á 19. mínútu en þá setti Marius Mouandilmadji boltann í netið en sem betur fer fyrir Breiðablik var markið dæmt af vegna rangstöðu.
Sú gleði stóð samt ekki lengi yfir því Marius Mouandilmadji setti boltann aftur í netið tveimur mínútum síðar og að þessu sinni var markið gott og gilt og staðan því orðin 1:1.
Eftir markið tóku leikmenn Breiðabliks völdin á vellinum án þess að skapa sér alvöru marktækifæri. Ágúst Orri var tvívegis nálægt því að koma boltanum í netið. Fyrst átti hann skot í varnarmann eftir góðan sprett upp miðjan völlinn á 37. mínútu leiksins. Svo átti hann líka síðasta skot hálfleiksins sem einnig fór einnig í varnarmann og útaf.
Í seinni hálfleik byrjuðu gestirnir betur og þeir voru nálægt því að komast yfir á 48. mínútu þegar Marius Mouandilmadji átti skot í þverslána eftir hornspyrnu.
Marius var ansi öflugur í liði Samsunspor og hann var aftur á ferðinni á 55. mínútu en þá fékk góða sendingu frá hinum danska, Carlo Holse, og hann kláraði færið vel og kom Samsunspor yfir í 2:1.
Það var ekki alveg sami taktur í liði Breiðabliks í byrjun seinni hálfleiks eins og í fyrri hálfleik en það breyttist þegar Ólafur Ingi gerði þrefalda skiptinu á 70. mínútu leiksins.
Þá kom meðal annars inn á Kristófer Ingi Kristinsson en það tók hann ekki nema tvær mínútur að koma boltanum í netið en þá fékk hann góða sendingu eftir frábæran sprett frá Óla Val Ómarssyni, 2:2.
Bæði lið fengu tækifæri til skora sigurmark í leiknum en Anton Ari varði til dæmis virkilega vel frá Marius Mouandilmadji á 85. mínútu og kom veg fyrir þrennu frá þeim öfluga leikmanni.
Stuttu síðar átti Ágúst Orri góða sendingu fyrir mark Samsunspor en Kristófer Ingi rétt missti af boltanum. Á lokamínútu leiksins fékk Damir Muminovic svo tækifæri til að vera hetja heimamanna en þá fékk hann boltann inn á teig Samsunspor en skot hans fór í varnarmann og stuttu síðar var flautað til leiksins. Niðurstaðan leiksins var því 2:2 jafntefli.