Breiðablik - Samsunspor, staðan er 1:1

Breiðablik og Samsunspor frá Tyrklandi mætast í fjórðu umferð deildarkeppni Sambandsdeildar karla í fótbolta á Laugardalsvellinum klukkan 20.
Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.
Samsunspor, með landsliðsmanninn Loga Tómasson innanborðs, er efst af liðunum 36 sem komust í deildarkeppnina, er með 9 stig úr þremur leikjum og markatöluna 7:0. Breiðablik er í 32. sæti með eitt stig og markatöluna 0:5.
|Breiðablik
|1:1
|Samsunspor
|+1 - Það er við hæfi að Ágúst Orri klári þennan fyrri hálfleik með góðum spretti. Var með Höskuld með sér en ákvað að reyna skot sjálfur en þetta fór í varnarmann og útaf en dómari leiksins flautaði bara til hálfleiks eftir skotið.Ágúst Orri Þorsteinsson (Breiðablik) á skot sem er varið