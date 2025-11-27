Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 20:22

Breiðablik - Samsunspor, staðan er 1:1

Breiðablik og Samsunspor frá Tyrklandi mætast í fjórðu umferð deildarkeppni Sambandsdeildar karla í fótbolta á Laugardalsvellinum klukkan 20.

Fylgst er með gangi mála í beinni textalýsingu hér á mbl.is.

Samsunspor, með landsliðsmanninn Loga Tómasson innanborðs, er efst af liðunum 36 sem komust í deildarkeppnina, er með 9 stig úr þremur leikjum og markatöluna 7:0. Breiðablik er í 32. sæti með eitt stig og markatöluna 0:5.

99. mín. skorar
Leiklýsing

Breiðablik 1:1 Samsunspor opna loka
45. mín. Ágúst Orri Þorsteinsson (Breiðablik) á skot sem er varið +1 - Það er við hæfi að Ágúst Orri klári þennan fyrri hálfleik með góðum spretti. Var með Höskuld með sér en ákvað að reyna skot sjálfur en þetta fór í varnarmann og útaf en dómari leiksins flautaði bara til hálfleiks eftir skotið.
