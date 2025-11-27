Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 8:00

Föðurlandið og dúnúlpan

Höskuldur Gunnlaugsson í leik Breiðabliks og KuPS frá Finnlandi á …
Höskuldur Gunnlaugsson í leik Breiðabliks og KuPS frá Finnlandi á Laugardalsvellinum í síðasta mánuði. mbl.is/Eyþór Árnason
mbl.is

Kristján Gylfi Guðmundsson

[email protected]

Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks hvetur íslenska knattspyrnuáhugamenn til að fjölmenna á leik liðsins við Samsunspor á Laugardalsvellinum í kvöld þó kalt sé í veðri.

Leikur liðanna í Sambandsdeildinni hefst klukkan 20 í kvöld en spáð er að þá verði hitastigið við frostmark.

„Takið bara föðurlandið og dúnúlpuna út og skellið ykkur á völlinn. Bara að njóta þess að hér sé hægt að spila við toppaðstæður svona seint í nóvember.

Það er frábært að við eigum lið á þessu stigi og þessum stað, á þessum árstíma. Þannig að allir fótboltaunnendur og áhugamenn á Íslandi eiga endilega að skella sér á völlinn," sagði Höskuldur á blaðamannafundi Breiðabliks í gær. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Reiknað með frekari samdrætti 36 látnir í eldsvoðanum í Hong Kong 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði 55 látnir eftir eldsvoðann mikla
Fleira áhugavert
Vandi blasir við í atvinnulífi Vestfjarða Stærsti styrkur í sögu Sjávarklasans 16 til 17 milljónir rúmmetra af kviku 14 ára þrisvar á bráðamóttökuna á rúmum mánuði