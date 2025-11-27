Föðurlandið og dúnúlpan

Kristján Gylfi Guðmundsson
Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks hvetur íslenska knattspyrnuáhugamenn til að fjölmenna á leik liðsins við Samsunspor á Laugardalsvellinum í kvöld þó kalt sé í veðri.
Leikur liðanna í Sambandsdeildinni hefst klukkan 20 í kvöld en spáð er að þá verði hitastigið við frostmark.
„Takið bara föðurlandið og dúnúlpuna út og skellið ykkur á völlinn. Bara að njóta þess að hér sé hægt að spila við toppaðstæður svona seint í nóvember.
Það er frábært að við eigum lið á þessu stigi og þessum stað, á þessum árstíma. Þannig að allir fótboltaunnendur og áhugamenn á Íslandi eiga endilega að skella sér á völlinn," sagði Höskuldur á blaðamannafundi Breiðabliks í gær.