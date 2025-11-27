Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 27.11.2025 | 17:15

Fram fær liðsauka frá Suðurnesjum

Brookelynn Entz, til hægri, í leik með HK árið 2024.
Brookelynn Entz, til hægri, í leik með HK árið 2024.

Bandaríska knattspyrnukonan Brookelynn Entz sem hefur leikið hér á landi undanfarin ár er gengin til liðs við Fram og spilar með liðinu í Bestu deildinni á næsta tímabili.

Brookelynn er 27 ára gömul og lék með Val ári 2022 þar sem hún varð Íslands- og bikarmeistari. Hún spilaði síðan í tvö ár með HK í 1. deildinni þar sem hún var fyrirliði og skoraði 23 mörk í 36 leikjum.

Í ár tók hún síðan þátt í því að koma Grindavík/Njarðvík upp í Bestu deildina og skoraði þá sex mörk í 13 leikjum Suðurnesjaliðsins í 1. deildinni.

