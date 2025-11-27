Kuldinn verður vonandi okkur í hag

Karlalið Breiðabliks mætir tyrkneska liðinu Samsunspor í 4. umferð Sambandsdeildar Evrópu í fótbolta kl. 20 á Laugardalsvelli á morgun.
Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks ræddi við mbl.is eftir blaðamannafund sem haldinn var í aðdraganda leiksins.
„Þetta er mjög spennandi verkefni og skemmtilegt. Þetta er hörkulið sem er að koma hingað og þetta verður verðugt verkefni. Við þurfum að vera við sjálfir og þora og gefa allt í þetta.“
Breiðablik tapaði 2:0 í síðasta leik sínum á útivelli gegn sterku liði Shaktar Donetsk frá Úkraínu. Aðspurður um hvort hann hygðist beita svipaðri leikaðferð í leiknum á morgun sagði þjálfarinn:
„Hérna á heimavelli eigum við að geta stigið aðeins ofar á völlinn og þorað að halda aðeins meira í boltann. Við vorum alveg ánægðir með hluta leiksins gegn Shaktar þar sem við gerðum vel.
Við fengum ekki mörg opin færi á okkur, en við hefðum getað gert mikið betur með boltann. Við vorum smá stressaðir kannski og þorðum ekki alveg að gera það sem við vorum vanir.
Ekki fyrr en kannski að við vorum lentir 2:0 undir, þá þorðum við aðeins meira. Við þurfum að þora og að hreyfa okkur jafn vel bæði með og án bolta.“
Lið Samsunspor er með 9 stig og hafa unnið fyrstu þrjá leiki sína í Sambandsdeildinni en Blikar eru með eitt stig úr þremur leikjum.
Ólafur Ingi segir að þjálfarateymi Breiðabliks sé búið að leikgreina lið Samsunspor vel.
„Öll lið hafa auðvitað sýna styrkleika og veikleika. Þeir eru mjög vel skipulagt lið og mjög „rútíneraðir“ í sínu og gera sitt mjög vel. Það eru kannski engin klár veikleikamerki í liði þeirra, en öll lið eru með sína veikleika.“
Þjálfarinn fór því næst yfir leikstíl tyrkneska liðsins.
„Þeir geta spilað frá marki, vilja alveg halda í boltann en eru samt bara mjög heiðarlegir með það að þeir fara í langa bolta og fara á bakvið vörn andstæðinganna ef það er einhver áhætta,“ segir Ólafur.
„Þeir bjóða ekki upp á neina vitleysu. Þetta er ótrúlega rútínerað lið. Þetta er lið sem við þurfum að mæta af krafti fyrst og fremst og pressa svolítið á og reyna að vinna boltann hátt á vellinum og refsa þeim.
Ef þeir þrýsta okkur neðar, þá verður að vera tilgangur í okkar uppspili þegar við vinnum boltann. Þá þurfum við að ná að losa ákveðin svæði og fá svo ákveðin hlaup og vera „aggresívir“ sóknarlega.“
Ólafur var spurður að því hvort hann reiknaði með því að Breiðablik yrði minna með boltann í leiknum.
„Ég er ekkert viss um að það muni miklu í „possession” tölum. Aðalatriðið er það sem við gerum við boltann þegar við erum með hann. Við viljum halda boltanum á þeirra vallarhelmingi og við viljum reyna að brjótast í gegnum þá.
Við viljum ekki endilega halda boltanum mikið inni í okkar eigin teig eða mikið inni á okkar fyrsta þriðjungi. Við þurfum að vera „aggresívir“ inn á milli og við þurfum að blanda þessu vel.
Ólafur segir að allir leikmenn Blika séu heilir að undanskildum miðverðinum Ásgeiri Helga Orrasyni sem er fótbrotinn.
Kalt verður í Laugardalnum á morgun og það hefur stundum reynst Tyrkjum erfitt í gegnum tíðina.
„Það verða frábærar aðstæður, frábær völlur og það verður kalt. Vonandi er það okkur í hag, það hefur stundum gengið illa hjá Tyrkjum á þessum velli og vonandi verður það þannig í leiknum,“ sagði Ólafur Ingi að lokum í samtali við mbl.is.